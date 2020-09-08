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الاردن : 22 اصابة بفيروس كورونا في الكرك

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الاردن : 22 اصابة بفيروس كورونا في الكرك الاردن : 22 اصابة بفيروس كورونا في الكرك

جي بي سي نيوز :- سجلت في محافظة الكرك، فجر الثلاثاء، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مخالطة للإصابة الأولى في المحافظة منذ بدء انتشار الفيروس في الأردن والتي أعلن عنها مساء الاثنين.

وقال مدير الشؤون الصحية في محافظة الكرك أيمن الطراونة، إن 22 إصابة جديدة سُجلت لمخالطين للحالة الأولى.

وسُحبت 223 عينة في منطقة غور الصافي لإجراء فحص الكشف عن الفيروس، في الوقت الذي تواصل فرق الاستقصاء الوبائي سحب العينات من سكان المنطقة المحيطة بمنزل المصابة.

وأعلن مدير مستشفى الكرك الحكومي، معاذ المعايطة، الاثنين، تسجيل أول إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الكرك، تعود لسيدة في العقد الخامس من عمرها.

محافظ الكرك، بلال النسور، تحدث لـ "المملكة"، عن تعقيم المنطقة وعزل المنزل الذي تقطن به السيدة.

جي بي سي نيوز

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