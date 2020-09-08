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تحت إشراف "الغدير" .. الفيحاء يختتم تحضيراته للتعاون ويغادر إلى بريدة

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استعداداً لمواجهة ( مفترق طرق ) ..عنوانها ( تكون أو لا تكون)

تحت إشراف

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة نظيره التعاون غداً الأربعاء ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

حيث أجرى الفريق مرانه الأخير عصر اليوم الثلاثاء بقيادة المدير الفني للفريق "الوطني " يوسف الغدير.

وأجرى اللاعبون مناورة على منتصف الملعب واختتم المران بالتسديد المباشر على المرمى.


من جانب آخر غادرت بعثة الفريق إلى مدينة بريدة حيث يدخل الفريق معسكر المباراة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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