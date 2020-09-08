بالصور.. استقبال محافظ القليوبية بالزغاريد في لجان الشيوخ بكفرشكر

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

استقبلت السيدات أمام مقار اللجان الانتخابية، بمدرسة الحرية بمدينة كفر شكر، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بالزغاريد أثناء تفقد لجان انتخابات جولة إعادة مجلس الشيوخ، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، بحضور اللواء هشام رفعت رئيس المدينة.

شملت الجولة تفقد لجان المدرسة الابتدائية الجديدة، والحرية والمدرسة الثانوية بأسنيت.

ودعا محافظ القليوبية المواطنين للمشاركة في ماراثون الانتخابات، لتفويت الفرصة على المتربصين بمصر.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والمقرر لها 8 و9 سبتمبر، على مقعد وحيد، ضمن 6 مقاعد، في 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية.