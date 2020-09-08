أخبار عاجلة

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
"السيسي": إقامة علاقات دبلوماسية بحرينية إسرائيلية خطوة مهمة لإرساء السلام بالمنطقة -
مصر.. اليوم أول تجربة للقاح كورونا على متطوعين -
في عصر كورونا.. جمهور "طائرة الوحدة " يحضرون بصورهم لمؤازرة فريقهم -
بالفيديو.. فضيحة صادمة لامرأة في سوبر ماركت -
مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"قليل البخت".. جزار الشرقية ذبح في الشارع فضبطه المحافظ بالصدفة

Print
"قليل البخت".. جزار الشرقية ذبح في الشارع فضبطه المحافظ بالصدفة "قليل البخت".. جزار الشرقية ذبح في الشارع فضبطه المحافظ بالصدفة

مصراوي Masrawy

11:55 ص الثلاثاء 08 سبتمبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

خلال جولة مفاجئة بشوارع المحافظة، ضبط الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جزارًا بتهمة الذبح في الشارع بقرية "العزازي" بأبو حماد.

وقال المحافظ، إنه خلال جولته الصباحية المفاجئة على القرية، صباح اليوم الثلاثاء، لاحظ ذبح الجزار لماشية أمام محل الجزارة الخاص به، وجرى ضبطه بتهمة مخالفة قرار الذبح بالمجازر.

وأمر المحافظ رئيس مدينة أبو حماد، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وشدد "غراب"، على تكثيف الحملات المفاجئة على محال الجزارة، واستمرار أعمال لجان متابعة عمليات الذبح خارج المجازر للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، والتزام الجزارين بالذبح داخل المجازر، مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

لذبح خارج سلخانه

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. اليوم أول تجربة للقاح كورونا على متطوعين

مصر.. اليوم أول تجربة للقاح كورونا على متطوعين

مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

مصر.. اليوم أول تجربة للقاح كورونا على متطوعين

مصر.. اليوم أول تجربة للقاح كورونا على متطوعين

مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية