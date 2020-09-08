"قليل البخت".. جزار الشرقية ذبح في الشارع فضبطه المحافظ بالصدفة

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

خلال جولة مفاجئة بشوارع المحافظة، ضبط الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جزارًا بتهمة الذبح في الشارع بقرية "العزازي" بأبو حماد.

وقال المحافظ، إنه خلال جولته الصباحية المفاجئة على القرية، صباح اليوم الثلاثاء، لاحظ ذبح الجزار لماشية أمام محل الجزارة الخاص به، وجرى ضبطه بتهمة مخالفة قرار الذبح بالمجازر.

وأمر المحافظ رئيس مدينة أبو حماد، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وشدد "غراب"، على تكثيف الحملات المفاجئة على محال الجزارة، واستمرار أعمال لجان متابعة عمليات الذبح خارج المجازر للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، والتزام الجزارين بالذبح داخل المجازر، مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.