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انتظام فتح اللجان والمقار الانتخابية بالمنوفية وبدء توافد الناخبين

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انتظام فتح اللجان والمقار الانتخابية بالمنوفية وبدء توافد الناخبين انتظام فتح اللجان والمقار الانتخابية بالمنوفية وبدء توافد الناخبين

مصراوي Masrawy

10:24 ص الثلاثاء 08 سبتمبر 2020

المنوفية- محمد الملاح:

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، من داخل غرفة العمليات المركزية، بديوان عام محافظة المنوفية، فتح جميع اللجان الانتخابية، في المواعيد المحددة بكافة مدن وقرى المحافظة، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعاده، لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تبدأ من اليوم وتنتهي غدًا الأربعاء.

وأكد المحافظ أنه يتابع سير العملية الانتخابية، من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، للتعامل الفوري في حالات الطوارئ، والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين.

يذكر أنه جرى تجهيز 515 مقرًا انتخابيًا ولجنة عامة و 619 لجنة فرعية، لاستقبال 2 مليون و688 ألف و 280 ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

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