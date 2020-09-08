"معهد الألبان" يوقّع اتفاقية شراكة لزيادة نسبة التوطين في قطاع الغذاء

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تهدف إلى تمكين وتأهيل الكادر السعودي وتعزيز برامج التدريب

وقّع المعهد التقني للألبان والأغذية أمس، اتفاقية تدريب وتوظيف مع شركة أراسكو المتخصصة في مجال الأمن الغذائي، ضِمن سلسلة اتفاقيات وقّعها المعهد مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضِمن مبادرات المعهد في توطين صناعة الغذاء في المملكة؛ حيث تهدف إلى تمكين وتأهيل الكادر السعودي، وتعزيز برامج التدريب، ودعم خطط التوطين في صناعة الأغذية، بما يحقق متطلبات سوق العمل في توفير الفرص للشباب السعودي.

ووقّع الاتفاقية من جانب المعهد التقني للألبان والأغذية، المدير التنفيذي إبراهيم بن سعود العقيلي.. ومثّل شركة أراسكو الرئيسُ التنفيذي للموارد البشرية خالد محمد غندورة، بحضور مسؤولي المعهد وأراسكو، وعدد من المختصين والإعلاميين.

وأوضح العقيلي أن الاتفاقية تهدف إلى توطين صناعة الغذاء؛ لا سيما أن شركة أراسكو متخصصة في الأمن الغذائي، وكذلك تأهيل للشباب السعودي في مجال صناعة الأغذية، وهو ما عمل على تحقيقه المعهد من خلال هذه الاتفاقية.

وبيّن أن المعهد آخذ على عاتقه تدريب وتأهيل الشباب السعودي في صناعة الألبان والأغذية، ونجح خلال السنوات الماضية في توفير فرص عمل عديدة، كون التدريب فيه مبتدئًا بالتوظيف؛ مشددًا على مواكبة المعهد لتطورات سوق العمل، وتحقيق أهدافه الرامية إلى تخريج دفعات متخصصة في صناعة الغذاء.

يُذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية هو أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدعوم من صندوق الموارد البشرية "هدف"، ويتضمن أقسامًا في صناعة الغذاء وتقنية الغذاء والإنتاج الحيواني، وصيانة المعدات والمحركات.المعهد التقني للألبان والأغذية