"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح على عدد من محافظات مكة المكرّمة

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الدفاع المدني دعا الجميع إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، محافظات: الطائف، العرضيات، والكامل، وميسان، والأجزاء المجاورة لها.

بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.سحب رعدية أمطار حالة الطقس الأرصاد