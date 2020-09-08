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الكويت تمنع استيراد الكمامات المزودة بصمام للمرافق الطبية

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الكويت تمنع استيراد الكمامات المزودة بصمام للمرافق الطبية الكويت تمنع استيراد الكمامات المزودة بصمام للمرافق الطبية
قالت: قد لا تمنع انتشار الفيروس من مرتديها إلى الآخرين

الكويت تمنع استيراد الكمامات المزودة بصمام للمرافق الطبية

قررت وزارة الصحة الكويتية منع استيراد الكمامات المزودة بصمام للمرافق الطبية؛ بسبب أن هذه الكمامات لا تتوافق مع معايير الكمامات الطبية.

وجاء القرار بناء على إفادة لإدارة منع العدوى والتعقيم بأن الكمامة تعطي الحماية لمرتديها فقط من فيروس SARS COV 2 المسبب لفيروس كورونا المستجد، ولكن قد لا تمنع انتشار الفيروس من مرتديها إلى الآخرين؛ أي أنها قد لا تكون فعالة للتحكم في المصدر.

ووفق "سكاي نيوز" أفادت الإدارة المعنية في وزارة الصحة، بأنها لا تنصح باستخدام الكمامات المزودة بصمام أو فلتر أحادي الاتجاه كوسيلة للحد من انتشار كورونا كونها تسمح بخروج هواء الزفير لكي يعطي شعور بالراحة للمستخدم دون أن يتعرض هذا الهواء للفلترة.

وأضافت أن هذه النوعية من الكمامات لا تصلح للاستخدام في المرافق الصحية أو في الأماكن المغلقة.الكويت الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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