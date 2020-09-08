واشنطن تدافع عن قرارها رفع حظر السلاح عن قبرص الرومية

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جي بي سي نيوز :- دافعت السفيرة الأمريكية لدى قبرص الرومية جوديث جيل غاربر، الأربعاء، عن قرار بلادها رفع حظر السلاح عن قبرص الرومية، واعتبرته "لا يستهدف تركيا".

وبحسب أنباء واردة في صحافة قبرص الرومية، قالت غاربر، إن الولايات المتحدة تعتبر قبرص الرومية شريكا رئيسيا، وإن العلاقات الثنائية في المجال الأمني في تطور متواصل.

وأضافت أن قرار رفع حظر السلاح عن الجانب الرومي "لا يستهدف تركيا".

وأوضحت أن الهدف من هذا القرار هو تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار في منطقة شرقي المتوسط ​​ومكافحة الأطراف الخبيثة فيها، وفق تعبيرها.

وشددت السفيرة الأمريكية على أن "تركيا حليف مهم للولايات المتحدة".

والثلاثاء أعلنت متحدثة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في بيان، قرار رفع واشنطن حظر السلاح عن قبرص الرومية، للسنة المالية 2021.

وأضافت أورتاغوس أن وزير الخارجية مايك بومبيو، أبلغ رئيس إدارة قبرص الرومية نيكوس أناستاسياديس، بالقرار، خلال اتصال هاتفي.

من جهتها انتقدت جمهورية شمال قبرص التركية، قرار الولايات المتحدة رفع حظر السلاح عن قبرص الرومية، معتبرة إياه بـ"الخاطئ" و"المخيب للآمال".

ووصف رئيس الجمهورية مصطفى أقنجي، القرار "خطوة في الطريق الخاطئ"، خلال اتصال هاتفي مع السفيرة جوديث جيل غاربر.

ودعا أقنجي الولايات المتحدة لدعم الجهود الرامية للحوار والتفاوض في قبرص وشرق المتوسط، بدلا من المساهمة في زيادة التسلّح.

كما قُوبل القرار برفض تركي ووصفه متحدث حزب "العدالة والتنمية"، عمر جليك، بـ"الخاطئ"، فيما قال نائب الرئيس البلاد فؤاد أوقطاي، إن "القرار من شأنه زيادة خطر الاشتباك في المنطقة".

وتسعى اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية إلى إبعاد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، عن الثروات الطبيعية الموجودة في البحر المتوسط.

كما تحاولان حبس تركيا في مساحة بحرية ضيقة على ضفاف خليج أنطاليا، وهو ما ترفضه أنقرة وتؤكد عزمها على حماية حقوقها في المنطقة.

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