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كورونا في 3 دول.. البرازيل: 10273 إصابة جديدة و310 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

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كورونا في 3 دول.. البرازيل: 10273 إصابة جديدة و310 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية كورونا في 3 دول.. البرازيل: 10273 إصابة جديدة و310 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية
9215 حالة جديدة و271 وفاة إضافية بالأرجنتين.. تونس: إجمالي الإصابات وصل 5124

كورونا في 3 دول.. البرازيل: 10273 إصابة جديدة و310 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، عن تسجيل 10273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و310 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 4.15 مليون إصابة، والوفيات 126 ألفًا و960 حالة حتى يوم نهاية الاثنين". وتقدمت الهند أمس على البرازيل بفارق 70 ألف إصابة بعد تسجيل رقم قياسي للإصابات اليوم تجاوز 90 ألفًا.

الأرجنتين

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية اليوم أنها سجلت 9215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و271 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة في بيان أنه بهذا يبلغ إجمالي عدد المصابين 488 ألفًا و7 حالات، وعدد الوفيات 10129 شخصًا.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية تعد المنطقة الأكثر تضررًا جراء وباء في العالم؛ إذ سجل فيها أكبر عدد إصابات ووفيات، مع ثاني أكبر حصيلة للإصابات والوفيات عالميًّا في البرازيل، وثالث أكبر حصيلة للوفيات في المكسيك.

تونس

سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 5124 حالة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 94 شخصًا، إثر تسجيل حالة وفاة جديدة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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