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"عبدالله عسيري" يؤكد أهمية التقيُّد بالتدابير الاحترازية والتعامل بحذر مع

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"عبدالله عسيري" يؤكد أهمية التقيُّد بالتدابير الاحترازية والتعامل بحذر مع فيروس كورونا "عبدالله عسيري" يؤكد أهمية التقيُّد بالتدابير الاحترازية والتعامل بحذر مع

أكد د. عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية، والتقيُّد بالتدابير الاحترازية، مثل لبس الكمام، والتباعد الاجتماعي، وغيرهما.

وأوضح في تغريدات، نشرها عبر حسابه في تويتر، أن بعض الدول -منها على سبيل المثال فرنسا وإسبانيا وهولندا- تواجه حاليًا عودة قوية لكوفيد، وقد تضطر إلى إعادة فتح المستشفيات الميدانية، ورفع الطاقة الاستيعابية للعناية الحرجة مرة أخرى.

وأبان أن هذه ليست "موجة ثانية"، لكنها امتداد للموجة الأولى بعد تراخي الاحتياطات، وانكشاف بقية أفراد المجتمع الذين لم يصابوا بالفيروس سابقًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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