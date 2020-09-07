"المطلق" ومختصون: جهود "التعليم" ذللت الصعاب أمام الطلاب في ظل الظروف الاستثنائية

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مغردون أشادوا بالتكامل بين الوزارة وأولياء الأمور في مواجهة تحديات البدايات الصعبة

تضامن مختصون في التربية مع تضافر الجهود وتكاملها بين وزارة التعليم وأولياء الأمور في التغلب على البدايات الصعبة والتحديات التي واجهت الطلاب أثناء الدخول لمنصة "مدرستي"، مشيرين إلى أن الظروف الاستثنائية ذللت صعاب عملية التعلم.

وتفصيلاً، غرد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق قائلاً: جزى الله خيرًا كل معلم ومعلمة وأستاذ جامعي يسعى جاهدًا لمؤازرة وطنه المعطاء في هذه الظروف الاستثنائية من خلال تذليل صعاب عملية التعلم أمام أبنائهم وبناتهم طلاب مراحل التعليم المختلفة، فهم بناة هذا الوطن، وبجهودهم ينبت غراس جيل المستقبل ليكونوا خير ذخر لدينهم ووطنهم وأمتهم.

وكتب عبدالعزيز الميموني عضو تأليف المقررات العربية: منصة مدرستي .. جهود جبارة تبذلها وزارة التعليم في تقديم التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي وأي عمل في بداياته لا يخلو من الأخطاء والأعطال فليقل اللائمون من لومهم وليبدلوا لومهم مدحًا وإشادة وسيكتب النجاح لنا جميعًا بإذن الله .

وقال المعلم محمد دغريري: ما حصل اليوم في منصة مدرستي شيء معتاد لكن ما يحصل في مدارس البنات والترهيب لأمهات الطالبات شيء لا يحتمل على الرغم من حرص الوزارة على توفير بدائل مثل قنوات عين.

وكتب الدكتور محمد بن حسين الدعيجي :"قرار البدء في منصة مدرستي أراه قرارًا شجاعًا ويصب في تحسين العملية التعليمية ككل إذا ما تم تقييمها بشكل شمولي ودقيق فتقييمها يركز على التحديات والعوائق والتي لم نكن لنتمكن من اختبارها مع الظروف الاعتيادية، ‏خصوصًا فيما يتعلق بأدوار أصحاب المصلحة وفعالية طرق التدريس وملائمة المناهج".

وقالت المعلمة "جواهر السعدون" : جهود تشكر عليه وزارة التعليم وعلى رأسها وزير التعليم على ما قاموا به .. العمل لم يكن بالسهل لكن الجهود جبارة مثل منصة مدرستي العمل فيها والترتيب جبار والشكر موصول لكل معلم ومعلمة على جهودهم في متابعة الطلبة.

وعبّر وكيل ثانوية أحد بالمدينة المنورة فهد المحمدي، بكلمات إيجابية قال فيها :"يوم دراسي جميل لبناتي مع معلماتهن عبر ‫منصة مدرستي ‫مايكروسوفت_تيمز.. ‏شكرَا لمعلمات الابتدائية العاشرة ، والمتوسطة الـ85 والثانوية الـ34 .. شكرَا ‫أبطال التعليم".

وغرد المختص في الشأن التربوي محمد الشايع: أقف احترامًا لوزير التعليم وكل العاملين في منصة مدرستي ‏جهد جبار بدأت بوادره تظهر اليوم عبر المنصة بشكل جميل وسلس ما زلنا نطمح بالمزيد إن شاء لله.. معلمي مدرستي وطلابي كان بينهم اليوم تواصل جميل.. ‏شكر الله كل جهد وعمل تم لأجل أن نرى هذه اللحمة الجميلة.

يُشار إلى أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ‏قال معلقًا على المشكلات التقنية التي واجهت الطلاب والمعلمين في دخولهم منصة "مدرستي" الأحد الماضي أن "البداية صعبة ومختلفة، لكن سيكون الوضع في الأسبوع المقبل أفضل، ولا بد أن يكون هناك قصور في البدايات ومن ثم نستكمل".