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البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينسق لإطلاق حزمة مشاريع تنموية جديدة

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محافظ عدن: ستقدم حلولاً للمشاكل التي تواجه الحياة اليومية للأهالي

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينسق لإطلاق حزمة مشاريع تنموية جديدة

زار فريق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مكتب محافظ عدن أحمد حامد لملس، قبيل إطلاق حزمة مشاريع البرنامج في المحافظة، ومناقشة المشاريع الحالية القائمة، ووضع حلول للتحديات التي قد تواجه المشاريع التي تنفذها المملكة في عدن بالتعاون مع اليمنية والسلطات المحلية.

ووجه مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي، دعوته للمحافظ لحضور إطلاق المشاريع التي يعتزم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن البدء بتنفيذها في مختلف القطاعات الحيوية، بعد أن عمد البرنامج خلال المدة الماضية إلى عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين اليمنيين لوضع آليات تسرّع وتيرة العمل على المشاريع التي ستخدم المستفيدين من أهالي عدن ضمن خطط تعاونية وشراكات تهدف إلى تحسين البنية التحتية لمحافظة عدن.

وسيفتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشروعاً لتطوير الموارد المائية بعد أعمال التطوير لعدد من الآبار المائية بهدف سدّ احتياج مليون ونصف من أهالي عدن وما جاورها، فيما سيتم وضع حجر أساس لإطلاق العمل في عدد من المشاريع التعليمية من خلال بناء 4 مدارس، وإعادة تأهيل صالة رياضية دعماً للقطاع الرياضي، فيما ستتم سفلتة وإنارة 4 طرق حيوية في عدن، إلى جانب مشروع لدعم البنية التحتية لأزمة الصرف الصحي في عدن، إلى جانب عدد من الزيارات الإشرافية على المشاريع الصحية في المحافظة.

يذكر أن المحافظ أحمد لملس، سبق أن صرح بعد استعراضه لحزمة المشاريع القادمة أثناء زيارته لمقر البرنامج في الرياض، بأن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تأتي بحلول واعدة للمشاكل التي تواجه الحياة اليومية لأهالي عدن، موضحًا أن حلها كفيل بإعادة الحياة والبسمة لأبناء المحافظة، وأنه سوف يُظهر جمال ومدنية عدن من جديد.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينسق لإطلاق حزمة مشاريع تنموية جديدة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينسق لإطلاق حزمة مشاريع تنموية جديدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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