أخبار عاجلة

"100 عمل من كنوز متاحفنا".. مختارت من الفن الأوروبي يعرض أعمال كبار الفنانين -
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
"السيسي": إقامة علاقات دبلوماسية بحرينية إسرائيلية خطوة مهمة لإرساء السلام بالمنطقة -
مصر.. اليوم أول تجربة للقاح كورونا على متطوعين -
في عصر كورونا.. جمهور "طائرة الوحدة " يحضرون بصورهم لمؤازرة فريقهم -
بالفيديو.. فضيحة صادمة لامرأة في سوبر ماركت -
مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لتحديد بطل دوري الدرجة الثانية.. هجر يواجه الدرعية يوم السبت المقبل

Print

لتحديد بطل دوري الدرجة الثانية.. هجر يواجه الدرعية يوم السبت المقبل

اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم التي ستقام يوم الجمعة المقبل بين فريقي الساحل وعرعر على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام, فيما ستقام السبت المقبل المباراة النهائية للمسابقة بين فريقي هجر والدرعية على ملعب نادي هجر بمحافظة الاحساء.

يذكر أن الفرق الأربعة تأهلت إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد تصدر هجر المجموعة الأولى برصيد 54 نقطة وحلول الساحل ثانياً برصيد 46 نقطة, فيما تصدر الدرعية المجموعة الثانية برصيد 41 نقطة بفارق نقطة واحدة عن عرعر الذي حل ثانياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

شبكة عيون الإخبارية