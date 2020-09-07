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"اشتية": الشعب الفلسطيني تجاوز "صفقة القرن" بثباته

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"اشتية": الشعب الفلسطيني تجاوز "صفقة القرن" بثباته "اشتية": الشعب الفلسطيني تجاوز "صفقة القرن" بثباته
أشار إلى تخطي المرحلة الأصعب من ضم أجزاء الضفة

ذكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين أن "صفقة القرن" ومخططات الضم الإسرائيلية أصبحت خلف ظهورنا بسبب الموقف الفلسطيني الصلب بقيادة الرئيس محمود عباس، وثبات الشعب الفلسطيني، والدعم الدولي والعربي.

وقال "اشتية" خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة رام الله: "مررنا بالمرحلة الأصعب من الأزمة التي فرضتها تهديدات الاحتلال بضم أراضينا، وسنتعداها كما تعدينا مراحل عديدة صعبة مرت علينا بصبر الشعب الفلسطيني، وإصراره على حقوقه".

وأشار إلى أن أموال المقاصة هي أموال الشعب الفلسطيني، وتحاول الحصول عليها من دون الخضوع لابتزاز إسرائيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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