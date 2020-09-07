الأخضر للشباب يختتم استعداده لمواجهة بلغاريا في بطولة كرواتيا الدولية.. غدًا

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في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان

يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عامًا غدًا الثلاثاء ثاني مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، التي تمتد حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان، المزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وفي التفاصيل، يلاقي "الأخضر" منتخب بلغاريا الثلاثاء في تمام الحادية عشرة صباحًا بتوقيت كرواتيا (الثانية عشرة مساء بتوقيت السعودية).

وعلى الصعيد الميداني، اختتم المنتخب الوطني السعودي اليوم تحضيراته بحصة تدريبية ضمن معسكره في كرواتيا، وطبّق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين التكتيكية، إضافة إلى تمارين على الكرات الثابتة.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثالثة"، وإلى جواره منتخبات (أستراليا، وفيتنام، ولاوس).المنتخب السعودي