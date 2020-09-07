أخبار عاجلة

"100 عمل من كنوز متاحفنا".. مختارت من الفن الأوروبي يعرض أعمال كبار الفنانين -
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
"السيسي": إقامة علاقات دبلوماسية بحرينية إسرائيلية خطوة مهمة لإرساء السلام بالمنطقة -
مصر.. اليوم أول تجربة للقاح كورونا على متطوعين -
في عصر كورونا.. جمهور "طائرة الوحدة " يحضرون بصورهم لمؤازرة فريقهم -
بالفيديو.. فضيحة صادمة لامرأة في سوبر ماركت -
مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تقويم التعليم" تنفذ الدراسة التقويمية بكلية البترجي

Print
"تقويم التعليم" تنفذ الدراسة التقويمية بكلية البترجي "تقويم التعليم" تنفذ الدراسة التقويمية بكلية البترجي
لبرنامج بكالوريوس الطب البشري

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، اليوم، الاثنين، عقد تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرنامج بكالوريوس الطب البشري في كلية البترجي الطبية، بمقر الهيئة في مبنى الندى بالرياض.

وقع العقد، المدير التنفيذي للمركز، الدكتور سهيل بن سالم باجمّال، وعميد الكلية، الدكتور أسامة بن عدنان كنسارة.

يذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، اعتمد ستة برامج في كليات الطب في المملكة، كما تمت جدولة ستة برامج أخرى خلال الفصل الدراسي الحالي، إضافة إلى عزم المركز على جدولة ستة برامج أخرى في الفترة القادمة.

ويعمل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، حاليًا على الحصول على الاعتراف من الاتحاد الدولي للتعليم الطبي (WFME).

وأوضح تعميم هيئة تعليم طلاب الطب الأجانب (ECFMG) ويشترط - بحلول عام 2024م - أن يكون الطالب الذي درس الطب خارج أمريكا الشمالية والراغب في الحصول على ترخيص لإكمال الدراسات العليا السريرية في الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون متخرجًا من كلية طب معتمدة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للتعليم الطبي (WFME).

يذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم فوق الثانوي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى كسب ثقة المجتمع المحلي والعالمي في مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة.هيئة تقويم التعليم والتدريب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

شبكة عيون الإخبارية