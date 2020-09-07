وزير الدفاع الباكستاني يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في إسلام آباد

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تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها والارتقاء بها

استقبل وزير الدفاع الباكستاني برويز ختك اليوم في مكتبه بمقر وزارة الدفاع الباكستانية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.

وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية باكستان، وسبل دعمها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات.وزير الدفاع الباكستاني برويز ختك