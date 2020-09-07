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الشباب يمدد عقد "القيد".. ويوافق على إعارته للأهلي

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الشباب يمدد عقد "القيد".. ويوافق على إعارته للأهلي الشباب يمدد عقد "القيد".. ويوافق على إعارته للأهلي
لمدة عام إضافي على عقده السابق

الشباب يمدد عقد

أعلنت إدارة نادي الشباب، عن تمديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول حسن القيد لمدة عام إضافي على عقده السابق، مشيرة إلى أنها وافقت على إعارة اللاعب إلى نادي الأهلي لمدة عام.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الاثنين: "مددت إدارة نادي الشباب عقد اللاعب حسن القيد عامًا إضافيًا على عقده السابق، كما وافقت الإدارة على إعارة اللاعب إلى نادي الأهلي لمدة عام".

بدورها، تمنت الإدارة الشبابية التوفيق للاعب في مشواره الرياضي المقبل.

وكان "القيد"، قد انضم لنادي أبها على سبيل الإعارة من الشباب مطلع عام 2020، شارك خلالها مع الفريق بـ11 مباراة في الدوري وسجل خلالها هدفين.إدارة نادي الشباب حسن القيد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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