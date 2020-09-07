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"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً

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"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً "مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً
"الأرصاد" نبّهت إلى أمطار رعدية على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـثامنة مساءً، مدينة الباحة ومحافظة الحجرة والمندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.حالة الطقس الأرصاد الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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