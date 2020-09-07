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هالة صدقي تعلق على تلقيها طلبات زواج: "أخلص من الجوازة اللي في إيدي"

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هالة صدقي تعلق على تلقيها طلبات زواج: "أخلص من الجوازة اللي في إيدي" هالة صدقي تعلق على تلقيها طلبات زواج: "أخلص من الجوازة اللي في إيدي"

مصراوي Masrawy

11:18 ص الإثنين 07 سبتمبر 2020

كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة هالة صدقي على شخص عرض عليها الزواج، بمنشور، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "والله يا جماعة ربّ ضارة نافعة، من بعد ما اتعرف إني منفصلة وعايزة أتطلق، بدأت الحجوزات.. والله الناس جميلة وطيبة وبطبطب على رأي الجسمي".

وأضافت هالة صدقي: "أخلص يا جماعة من الجوازة اللي في إيدي وبعدين نبحث الطلبات.. بحبكم".

جدير بالذكر أن المشاكل بين هالة صدقي وزوجها وصلت إلى المحاكم، وتحدثت عن أزمتها الأسرية لأول مرة الفترة الماضية، مؤكدة أنها صمتت خمس سنوات تقريبا، ولم تكن تريد نشر أي شيء يتعلق بحياتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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