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تكريم الفائزين بالمراكز الأولى للعام التدريبي 2020 لارتقاء بمستوى عناصر الشرطة

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تكريم الفائزين بالمراكز الأولى للعام التدريبي 2020 لارتقاء بمستوى عناصر الشرطة تكريم الفائزين بالمراكز الأولى للعام التدريبي 2020 لارتقاء بمستوى عناصر الشرطة

مصراوي Masrawy

11:35 ص الإثنين 07 سبتمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كرم مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، الجهات الشرطية الفائزة بالمراكز الأولى في أعمال تقييم النشاط التدريبي المحلي بمديريات الأمن والإدارات للعام التدريبي (2019-2020)، خلال الاحتفال بيوم التدريب بحضور الاحتفال مدير الإدارة العامة للتدريب وعدد من القيادات الأمنية.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بأداء رجال الشرطة بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الشرطية بكفاءة عالية، ومستوى حضاري قائم على الموائمة بين التطبيق الحاسم للقانون، ومراعاة حقوق الإنسان بما يضمن ثقة المواطنين في جهازهم الشرطي.

وفي إطار توجيهات اللواء وزير الداخلية بالاهتمام بتطوير وتدريب العنصر البشري كونه من أهم أولويات الوزارة خلال تلك المرحلة، لتحقيق المزيد من النجاحات الأمنية، من خلال إعداد كوادر شرطية مدربة ومؤهلة علمياً وفنياً، وتحقيق الكفاءة الميدانية، والارتقاء بأداء رجال الشرطة بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف.

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