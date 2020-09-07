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غير صالح للسكن.. حاول طرد ذبابة فدمّر منزله

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غير صالح للسكن.. حاول طرد ذبابة فدمّر منزله غير صالح للسكن.. حاول طرد ذبابة فدمّر منزله
نجا من الموت وأُصيب بحروق في يديه

غير صالح للسكن.. حاول طرد ذبابة فدمّر منزله

من بين أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث للإنسان في أثناء تناول الطعام، ذبابة لا تكف عن الإزعاج والطيران حوله محاولة الحط فوق طبقه.

هذا ما حدث لرجل ثمانيني فرنسي، لكن الأمر كان أكثر كارثية لأنه دمّر أجزاءً كبيرة من منزله في أثناء محاولة صيد الحشرة المزعجة، لدرجة أن البيت أصبح غير صالح للسكن، حسبما أفادت "سكاي نيوز" البريطانية.

وكشف المصدر أن الرجل كان يتناول طعام العشاء في منزله بإقليم دوردونيي- غربي فرنسا، مساء الجمعة، عندما بدأت ذبابة في مضايقته.

ولم يعد الرجل قادراً على تحمل إزعاج الحشرة المتطفلة، فلاحقها بالمضرب الكهربائي المخصص لاصطياد الذباب.

لكن في أثناء ملاحقة الذبابة، ضرب الرجل عن طريق الخطأ أسطوانة غاز في المنزل، الأمر الذي أفضى إلى تسرُّب غاز، وهو ما أدى إلى انفجار في مطبخه وانهيار جزء من سقف منزله الذي لم يعد صالحاً للسكن.

ونجا الرجل بأعجوبة من موت محقق، إذ لم يصب سوى بحروق بسيطة على يديه.

وقالت "سكاي نيوز" إن الرجل سيقيم في سكن مؤقت ريثما تصلح عائلته المنزل المدمّر، لكن الطريف أنه لم يعرف ماذا حل بالذبابة بعد كل ما حدث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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