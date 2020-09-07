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سنوات المعاناة بـ"صهاليل هروب".. طرق تُمَهّد ببطء وهكذا تَصَرّف الأهالي

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سنوات المعاناة بـ"صهاليل هروب".. طرق تُمَهّد ببطء وهكذا تَصَرّف الأهالي سنوات المعاناة بـ"صهاليل هروب".. طرق تُمَهّد ببطء وهكذا تَصَرّف الأهالي
مطالبات بالسفلتة والصيانة للتسهيل على السكان ولا عجلة في حركة "النقل"!

سنوات المعاناة بـ

تواصلت معاناة سكان جبال الصهاليل في محافظة هروب بمنطقة جازان، مع الطرق، وسط مطالبات بالسفلتة والصيانة للتسهيل على السكان؛ فيما تقوم معدات وزارة النقل بتمهيد الطرق دون سفلتة ويسير ذلك ببطء، وفق الأهالي.

ورصد مقطع عمليات مشاركة المواطنين في تمهيد الطرق على حسابهم الخاص؛ وذلك لتعجيل العمل في فتح وتمهيد الطرق المؤدية لقرى جبال الصهاليل.

وقال سلمان الصهلولي في لـ"سبق": إن عددًا من المواقع تعاني التباطؤ في العمل ومواقع لم تتم صيانتها بالشكل المطلوب؛ مما دعا أحد الأهالي لصيانتها على حسابه؛ مناشدًا الجهات المسؤولة التدخل وحل المشكلة ومعاناة السنين في طرق الصهاليل. جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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