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أكاديمي سعودي يكشف ثغرة أمنية بنظام جامعة هارفرد التقني

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أكاديمي سعودي يكشف ثغرة أمنية بنظام جامعة هارفرد التقني أكاديمي سعودي يكشف ثغرة أمنية بنظام جامعة هارفرد التقني
تجاوز لجدار الحماية وحقن برمجيات خبيثة لسرقة البيانات.. وتكريم

أكاديمي سعودي يكشف ثغرة أمنية بنظام جامعة هارفرد التقني

كشف رئيس قسم تقنية المعلومات بكلية الحاسب الآلي فرع جامعة أم القرى بمحافظة الليث، الدكتور مروان البحر، عن ثغرة أمنية بالنظام التقني لجامعة هارفرد العالمية؛ لتهديدها خصوصية المسجلين في موقع الجامعة.

وأوضح "البحر"، أن اكتشاف الثغرة خضع لمراحل بدأت من تجاوز جدار الحماية الخاص بالجامعة ومن ثم حقن برمجيات خبيثة لغرض سرقة بيانات المستخدمين، وعرض تقريره على إدارة جامعة هارفرد، التي أشادت بجهوده وقدمت له شهادة شكر وتقدير؛ لدوره في حماية بيانات الجامعة ومنسوبيها.

وأكد سعي كلية الحاسب الآلي بالليث لتنفيذ خططها الاستراتيجية خلال الأعوام المقبلة، لتكون أحد المراكز العلمية المتخصصة في علوم الأمن السيبراني، عبر اكتشاف الثغرات وتقديم الحلول اللازمة للجهات والقطاعات العامة والخاصة والمنظمات العالمية التي تتطلب ذلك، وتأهيل طلبة الكلية من خلال البحث عن الثغرات ومعالجتها بإشراف أعضاء هيئة التدريس في الكلية ومتابعتهم.جامعة أم القرى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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