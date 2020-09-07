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رئيس جامعة المجمعة يُصدر قرارات إدارية بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس

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رئيس جامعة المجمعة يُصدر قرارات إدارية بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس

أصدر رئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، عددًا من القرارات الإدارية لقيادات في الجامعة، شملت ٣ أساتذة من أعضاء هيئة التدريس.

وتضمنت القرارات، تكليف الدكتور خالد بن محمد العبدالوهاب مستشارًا في مكتب رئيس الجامعة ومشرفًا على الكليات الصحية، وتكليف الدكتور رشيد بن خالد براده عميدًا لكلية الطب، وتعيين الدكتور عمر بن مساعد الشريوفي عميدًا لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

وبهذه المناسبة رفع أعضاء هيئة التدريس شكرهم لرئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن على هذه الثقة؛ متمنين أن يساهموا في خدمة الجامعة وتطوير العمل، وأن يوفقهم الله في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

رئيس جامعة المجمعة يُصدر قرارات إدارية بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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