أخبار عاجلة

تسهيلات التصالح في مخالفات البناء ولقاء خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - أخبار على السريع مع "شوبير" .. مران سري للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي -
لقاء “الأربعاء”.. حوار خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر -
د. وسيم السيسي: مصر هي من صدّرت جميع الأعياد للعالم أجمع | من مصر -
د. وسيم السيسي: ميادين العالم كلها بها مسلات، سعيد جدًا بوضع مسلة في ميدان التحرير | من مصر -
د. وسيم السيسي: الأهرامات المصرية لا نعرف عنها شيئا والدراسات توضح أنها لم تكن مجرد مقابر | من مصر -
احتفالًا بعيد الفلاح.. د.وسيم السيسي يروي قصة الفلاح الفصيح في مصر الفرعونية | من مصر -
Cinema Badila - Interview with Fatma Cherif, director of the Gabes Film Festival -
رئة أساسية للاقتصاد اللبناني: مرفأ بيروت.. شهر بعد الانفجار -
Cinema Badila - Interview with curator and lecturer Helen De Witt -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

احذروا وإياكم والسيول.. "مدني مكة" عن تنبيه "الأرصاد": اتبعوا الإرشادات

Print
احذروا وإياكم والسيول.. "مدني مكة" عن تنبيه "الأرصاد": اتبعوا الإرشادات احذروا وإياكم والسيول.. "مدني مكة" عن تنبيه "الأرصاد": اتبعوا الإرشادات
سحب ممطرة ورياح وشبه انعدام للرؤية تشمل محافظات عدة وتستمر لـ 8 مساءً

احذروا وإياكم والسيول..

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة ،اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، محافظات الطائف، والعاصمة المقدّسة والكامل، وخليص، وميسان، والأجزاء المجاورة لها.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ

بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ

أصدقاء "الكابتن ماجد" الخيرية تستضيف وكيل وزارة الإسكان "للإسكان التنموي"

أصدقاء "الكابتن ماجد" الخيرية تستضيف وكيل وزارة الإسكان "للإسكان التنموي"

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

شبكة عيون الإخبارية