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عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 27 مليونًا

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عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 27 مليونًا عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 27 مليونًا
أسفَرَ عن وفاة 882053 شخصًا وأكثر من 18 مليونًا تعافوا

عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 27 مليونًا

أفادت جامعة جونز هوبكنز، بأن الحالات المكتشفة للإصابة بعدوى النوع الجديد من الفيروس التاجي في العالم، تجاوز عددها 27 مليونًا.

وذكرت الجامعة الأمريكية التي تستند في بياناتها إلى السلطات المركزية والمحلية، علاوة على وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، أن أعداد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المستجد في العالم حتى الساعة 4:28 بتوقيت موسكو، بلغ 27002224، وحالات الوفاة 882053 شخصًا؛ فيما تَمَاثل للشفاء أكثر من 18 مليون شخص طوال فترة الجائحة.

يُذكر -بحسب " اليوم"- أن العدوى الجديدة للفيروس التاجي "كوفيد-19"، بدأت في الانتشار بنهاية ديسمبر من العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وفي 11 مارس الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية هذه العدوى جائحة عالمية. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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