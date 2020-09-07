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بإجمالي أكثر من 4 ملايين.. الهند تقفز إلى المركز الثاني عالمياً بإصابات "كورونا"

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بإجمالي أكثر من 4 ملايين.. الهند تقفز إلى المركز الثاني عالمياً بإصابات "كورونا" بإجمالي أكثر من 4 ملايين.. الهند تقفز إلى المركز الثاني عالمياً بإصابات "كورونا"
سجلت 1016 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 71642

بإجمالي أكثر من 4 ملايين.. الهند تقفز إلى المركز الثاني عالمياً بإصابات

قفزت الهند، الإثنين، إلى المركز الثاني عالمياً من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة، متخطية البرازيل.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 90802 إصابة جديدة، وبهذا يصبح مجموع الإصابات في البلد الآسيوي 4.204.614 حالة، كما تم تسجيل 1016 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد في الهند، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 71642.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تجاوزت الهند إصابات البرازيل المقدرة بنحو 4.12 مليون إصابة، لكنها لا تزال بعيدة عن الولايات المتحدة التي رصدت نحو 6.25 مليون حالة.الهند الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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