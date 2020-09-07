"اعتدال" يطلق خدمة "التعاون البحثي" لطلاب الدراسات العليا.. وهذه أهدافها

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تتيح إمكانية التعاون في المجالات البحثية المتعلقة بمكافحة الفكر المتطرف

أطلق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) خدمة جديدة باسم (التعاون البحثي) لطلاب الدراسات العليا من مواطنين أو مقيمين داخل المملكة العربية السعودية كمرحلة أولى، على أن تشمل المراحل المقبلة باقي الطلاب في دول العالم، وفقًا لخطط المركز المستقبلية.

وتتيح الخدمة البحثية الجديدة في (اعتدال) أمام طلاب الدراسات العليا في المملكة العربية السعودية (دولة المقر) إمكانية التعاون في المجالات البحثية المتعلقة بمكافحة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة الاعتدال والتعايش والتسامح، وفق آليات محددة، وضعتها اللجنة العلمية في مركز (اعتدال).

ويبدأ المركز في استقبال طلبات التقديم للراغبين عبر موقعه الإلكتروني: https://etidal.org/research-collaboration-ar بداية من اليوم.

وتشمل إجراءات التقديم قيام طلاب الدراسات العليا بتقديم ورقة مختصرة وموجزة حول موضوع الرسالة العلمية المراد التخصص فيها، التي يجب أن تتوافق مع ما أعلنه المركز من مجالات ذات علاقة بمكافحة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة الاعتدال والتعايش والتسامح في المجتمعات.

يُذكر أن (اعتدال) أطلق بداية من عام 2020م مبادرات ومشاريع عدة، من بينها نافذة (معتدل) على موقعه الإلكتروني، القائمة على التفاعل بين المركز والمجتمع فيما يتعلق بالمحتوى المتطرف على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مشروع (تفنيد) المتخصص في تفكيك الشبهات التي تحاول أذرع التنظيمات المتطرفة، أو الجماعات المدفوعة بأجندات معادية للأوطان والإنسانية جمعاء، تمريرها ونشرها.