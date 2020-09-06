أخبار عاجلة

لقاء “الأربعاء”.. حوار خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر -
د. وسيم السيسي: مصر هي من صدّرت جميع الأعياد للعالم أجمع | من مصر -
د. وسيم السيسي: ميادين العالم كلها بها مسلات، سعيد جدًا بوضع مسلة في ميدان التحرير | من مصر -
د. وسيم السيسي: الأهرامات المصرية لا نعرف عنها شيئا والدراسات توضح أنها لم تكن مجرد مقابر | من مصر -
احتفالًا بعيد الفلاح.. د.وسيم السيسي يروي قصة الفلاح الفصيح في مصر الفرعونية | من مصر -
Cinema Badila - Interview with Fatma Cherif, director of the Gabes Film Festival -
رئة أساسية للاقتصاد اللبناني: مرفأ بيروت.. شهر بعد الانفجار -
Cinema Badila - Interview with curator and lecturer Helen De Witt -
بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ -
ملعب ONTime - مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.. يشيد بمستوي المنافسة المحلية حاليأً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الهلال يستأنف تدريباته.. و" الشهراني " يقترب من التجديد و" كنو " يتعرض للإصابة

Print
الهلال يستأنف تدريباته.. و" الشهراني " يقترب من التجديد و" كنو " يتعرض للإصابة الهلال يستأنف تدريباته.. و" الشهراني " يقترب من التجديد و" كنو " يتعرض للإصابة
تحضيراً لمواجهة الشباب في جولة الختام من دوري المحترفين

الهلال يستأنف تدريباته.. و

استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد تدريباته بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة يوم أمس أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء "الوحدة" مراناً استرجاعياً تركز مران بقية اللاعبين على الجوانب اللياقية. حيث فرض الجهاز الفني تدريبات بدنية، تلاها تدريبات الجري والتسديد على المرمى وقد تواجد "محمد كنو" في العيادة؛ نظير تعرضه لإصابة في مفصل القدم.


واختتم المدير الفني للفريق "رازفان لوشيسكو" المران بمناورة وسط مشاركة اللاعب "عمر خربين".

من جهة أخرى أفادت تقارير محلية اليوم الأحد أن إدارة الهلال عقدت اجتماعاً مع وكيل أعمال لاعب الفريق ياسر الشهراني لتمديد عقده والذي ينتهي في يونيو 2021.

وأشارت أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الطرفين وإن مسألة تجديد التعاقد ما بين الطرفين باتت قريبة جداً بعد الاتفاق على جميع البنود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ

بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ

أصدقاء "الكابتن ماجد" الخيرية تستضيف وكيل وزارة الإسكان "للإسكان التنموي"

أصدقاء "الكابتن ماجد" الخيرية تستضيف وكيل وزارة الإسكان "للإسكان التنموي"

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

شبكة عيون الإخبارية