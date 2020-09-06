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.. الرابطة تكشف عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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بالفيديو .. الرابطة تكشف عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .. الرابطة تكشف عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

بالفيديو .. الرابطة تكشف عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

كشفت رابطة دوري المحترفين عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي سيتم تسليمها لفريق الهلال المتوج بلقب بطولة الدوري للموسم الجاري يوم الأربعاء المقبل في آخر مباريات الجولة 30 والأخيرة من المسابقة.

ونشرت الرابطة مقطع لتصميم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ارفقته بعبارة "استغرق تنفيذه 4 أشهر ..يصل وزنه إلى 24 كلغ ..وطوله 90 سم ..وصنع في إيطاليا".

ويظهر تصميم الكأس عمودين منحيين بشكل ذراعين مرفوعتين إلى الأعلى، تحمل الذراعان كرة على شكل الكرة الأرضية وقاراتها وهو أمر متعارف عليه بين جميع كؤوس بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن الفارق هنا أن الكرة تحمل في وسطها اللون الأخضر المصنوع من الأحجار الكريمة لإبراز أهمية وموقع وقوة على مستوى العالم.

وتحمل الكرة شعار السعودية المكون من سيفين عربيين متقاطعين تعلوهما نخلة، وفي وسط الكأس نقش اسم الأمير محمد بن سلمان بالإنجليزية.


وسيتم تتويج الهلال الفائز بالبطولة يوم الأربعاء القادم على ملعب جامعة الملك سعود بعد نهاية مباراته مع الشباب في ختام الموسم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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