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اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين تختار أجمل ثلاثة أهداف في الجولة 29

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بينها هدف الهلالي سلمان الفرج في مرمى الوحدة

اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين تختار أجمل ثلاثة أهداف في الجولة 29

اختارت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أجمل ثلاثة أهداف سجلت في مباريات الجولة 29 وما قبل الأخيرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع اختيار اللجنة الفنية التي تضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير على أهداف كلٍ من، قائد الهلال سلمان الفرج، ولاعب الرائد الكاميروني أرنادو ديجوم، ولاعب الفتح الهولندي ميتشيل دي فريدي.

هدف قائد الهلال سجله على طريقة الكبار في مرمى الوحدة محرزًا ثالث أهداف فريقه قبل نهاية المباراة بـ5 دقائق مستغلاً تمريرة بينية من سالم الدوسري وضعته بحالة انفراد تام بالمرمى تفنن في إيداع الكرة من فوق الحارس بطريقة أقل ما يقل عنها أنها جميلة، أما هدف الكاميروني فقد حمل البشرى لفريقه بتسجيله هدف الانتصار والنقاط الثلاث التي أنعشت من حظوظ فريقه بخطف مقعد آسيوي فضلاً عن جمالية الهدف حيث خطف اللاعب الكرة من منتصف الملعب وسار فيها باتجاه المرمى قبل أن يسددها بشكل "لولبي" في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الفيصلي.

ولايقل هدف الهولندي أهمية عن سابقيه حيث أبقى على آمال فريقه قائمة بالبقاء في دوري المحترفين كما أن طريقة تسجيله تعد جميلة حيث حول عرضية زميله محمد السعيد برأسه في الشباك عند الدقيقة (80).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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