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فريق "درّاج جدة للسيّدات": نسعى لأن يكون في كل بيت درّاجة.. وأن تصبح جدة عاصمة الدراجات

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فريق "درّاج جدة للسيّدات": نسعى لأن يكون في كل بيت درّاجة.. وأن تصبح جدة عاصمة الدراجات فريق "درّاج جدة للسيّدات": نسعى لأن يكون في كل بيت درّاجة.. وأن تصبح جدة عاصمة الدراجات

فريق

يسعى فريق "درّاج جدة للسيّدات" إلى أن يكون في كل بيت درّاجة، وأن تصبح جدة عاصمة الدراجات لتكون مجتمعًا صحيًا متكاملاً، حيث يشهد الفريق إقبالاً كبيرًا من السيدات بعد انضمام أكثر من 400 سيدة، فيما العدد في ازدياد.

وتفصيلاً، تشاركت "أشواق الحازمي" و"نسرين حكيم" هواية ركوب الدراجة الهوائية حتى أصبحتا من مؤسستي فريق "درّاج جدة للسيّدات" الذي أنشئ عام 2018.

وقالت "نسرين حكيم"، قائدة الفريق لأخبار التاسعة على قناة mbc: "شغفي بهذه الهواية منذ الصغر ولد فكرة تأسيس الفريق، وتحقق هدفي طبقًا لمقولة: (ما تبحث عنه يبحث عنك)".

وأضافت "أشواق الحازمي" قائدة الفريق، أنه مرّ عام ونصف العام على تأسيس الفريق، ومستمرون -إن شاء الله-، ولدينا برنامج تدريبي مرتين أسبوعيًا نقطع مسافات 30 كلم و20 كلم، ولدينا أيضا برنامج شهري بقطع مسافة 50 كلم.

وتحرص "خديجة الأنصاري" على تطبيق إجراءات السلامة على المشاركات في الفريق، حيث أكدت "ضرورة استخدام الخوذة للحماية والإضاءات الأمامية والخلفية للدرّاجات، مع سيارة دعم للفريق تسير خلفنا في حال تعرض إحدى المشاركات للإصابة مع التعقيم قبل وبعد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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