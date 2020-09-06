أخبار عاجلة

لقاء “الأربعاء”.. حوار خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر -
د. وسيم السيسي: مصر هي من صدّرت جميع الأعياد للعالم أجمع | من مصر -
د. وسيم السيسي: ميادين العالم كلها بها مسلات، سعيد جدًا بوضع مسلة في ميدان التحرير | من مصر -
د. وسيم السيسي: الأهرامات المصرية لا نعرف عنها شيئا والدراسات توضح أنها لم تكن مجرد مقابر | من مصر -
احتفالًا بعيد الفلاح.. د.وسيم السيسي يروي قصة الفلاح الفصيح في مصر الفرعونية | من مصر -
Cinema Badila - Interview with Fatma Cherif, director of the Gabes Film Festival -
رئة أساسية للاقتصاد اللبناني: مرفأ بيروت.. شهر بعد الانفجار -
Cinema Badila - Interview with curator and lecturer Helen De Witt -
بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ -
ملعب ONTime - مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.. يشيد بمستوي المنافسة المحلية حاليأً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"شرطة مكة": القبض على شخص إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي

Print
"شرطة مكة": القبض على شخص إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي "شرطة مكة": القبض على شخص إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي
مستغلاً عمله في البنك نفسه كمسؤول عن تلك الأجهزة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي التابعة لأحد البنوك المحلية بمحافظة جدة؛ وذلك على فترات زمنية مختلفة، مستغلاً عمله في البنك نفسه كمسؤول عن تلك الأجهزة، وقدرت المبالغ المختلسة بنحو ( 120.000) مائة وعشرين ألف ريال، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ

بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ

أصدقاء "الكابتن ماجد" الخيرية تستضيف وكيل وزارة الإسكان "للإسكان التنموي"

أصدقاء "الكابتن ماجد" الخيرية تستضيف وكيل وزارة الإسكان "للإسكان التنموي"

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

شبكة عيون الإخبارية