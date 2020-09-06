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حمو بيكا يعلن إلغاء حفل زفافه الشعبي بعد تحذيرات حي العجمي

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حمو بيكا يعلن إلغاء حفل زفافه الشعبي بعد تحذيرات حي العجمي حمو بيكا يعلن إلغاء حفل زفافه الشعبي بعد تحذيرات حي العجمي

مصراوي Masrawy

08:24 م الأحد 06 سبتمبر 2020

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلن مغني المهرجانات "حمو بيكا"، مساء اليوم الأحد، إلغاء سهرة حفل زفافه، التي كان دعا جمهوره لحضورها يوم 9 سبتمبر الجاري، بأحد شوارع منطقة العجمي بالإسكندرية، بعد رفض الأجهزة التنفيذية إقامتها بسبب استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد.

قال مغني المهرجانات المعروف، في مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيسبوك": "أعتذر لكل الناس عن إلغاء حفلة فرحي، سمعنا إن رئاسة حي العجمي أكدت أنها هتلغي الحفل بالقوة لو اتعمل، والموضوع مش مستاهل كل دا، لأننا بنحترم القانون والإجراءات الاحترازية من ضد فيروس كورونا".

وتابع معتذرًا لمتابعيه في الفيديو: "سامحوني مش بإيدي كان نفسي تفرحوا معايا بس لازم نحترم القانون والإجراءات الاحترازية، ونحترم قرار رئيس حي العجمي وجميع المسؤولين".

وأوضح أن من المقرر أن يقيم سهرة محدودة في مكان خاص، ليقتصر الحضور على العائلة والأصدقاء يوم 10 سبتمبر كحفل زفاف عائلي، احترامًا للإجراءات الوقائية.

كان رئيس حي العجمي بالإسكندرية السيد موسى صرح بأنه سيتم منع إقامة حفل الزفاف الشعبي الذي دعا له مؤدي المهرجانات حمو بيكا في منطقة شارع السلام بالبيطاش التابعة للحي، يوم 9 سبتمبر، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية، بمنع إقامة الأفراح والتجمعات بسبب جائحة كورونا.

وأكد رئيس الحي، أنه في حالة إصرار بيكا على إقامة الحفل سيتم منعه بالقوة وذلك عن طريق الأجهزة الأمنية، مع تحرير محضر ضده مثله مثل أي مواطن يخالف القانون، فيما أعقب تصريح رئيس الحي خروج مغني المهرجانات بفيديو أعلن خلاله إلغاء حفل الزفاف الشعبي.​

دعوة حضور حفل زفاف حمو بيكا الشعبي بالعجمي

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