تقرير دولي: مطارات الشرق الأوسط دخلت "منطقة الخطر".. وتخسر يوميًا 15 مليون دولار

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بسبب القيود المفروضة على السفر على إثر جائحة كورونا

أفاد تقرير لمجلس المطارات الدولي، أن مطارات الشرق الأوسط دخلت المرحلة الأكثر خطورة هذا العام بعد استمرار جائحة كورونا، وعدم ظهور أي لقاح يوقف انتشاره، مع توقع انخفاض إيراداتها بأكثر من النصف.

وأشار التقرير إلى أن المحطات الرئيسة للطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشهد خسارة عائدات بـ36.4 مليار دولار هذا العام، وتسجيل انخفاض بنسبة %53 في الإيرادات هذا العام، وهو ما يمثل كارثة اقتصادية مع خسارة ملياري مسافر".

وأظهرت البيانات الأولية لمجلس المطارات الدولي أن حركة السفر في 26 مطارًا في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ لا تزال منخفضة جدًا.

من جهتها أشارت بيانات مؤسسة "Statista" وهي منصة بيانات الأعمال في العالم إلى انخفاض تاريخي متوقع في إيرادات المطارات في عام 2020 بسبب القيود التي تفرضها الحكومات على المسافرين.

وأكدت أن مطارات الشرق الأوسط ينتظر أن تنخفض إيراداتها خلال العام الجاري نحو 5 مليارات دولار في عام 2020، مقارنة مع نحو 12 مليار دولار في عام 2019، وبواقع 425 مليون دولار شهريًا و15 مليون دولار يوميًا في المتوسط.مجلس المطارات الدولي