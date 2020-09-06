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وزراء التوظيف والعمل لمجموعة العشرين يناقشون مستوى الحماية الاجتماعية وتحسين سوق العمل

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وزراء التوظيف والعمل لمجموعة العشرين يناقشون مستوى الحماية الاجتماعية وتحسين سوق العمل وزراء التوظيف والعمل لمجموعة العشرين يناقشون مستوى الحماية الاجتماعية وتحسين سوق العمل
لمواجهة تحديات المستقبل.. الخميس القادم

وزراء التوظيف والعمل لمجموعة العشرين يناقشون مستوى الحماية الاجتماعية وتحسين سوق العمل

يعقد وزراء التوظيف والعمل لدول مجموعة العشرين اجتماعاً افتراضياً، الخميس القادم؛ لمناقشة تحسين سياسات العمل الحالية وأنظمة الحماية الاجتماعية لمواجهة تحديات المستقبل، كما سيتناولون تمكين الشباب والنساء، كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الرئاسة لخلق مستقبل أفضل للجميع.

وسيجتمع الوزراء للبناء على الالتزامات في القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين في مارس واجتماع وزراء التوظيف والعمل في أبريل، حيث التزم الأعضاء بمناقشة تأثير جائحة كورونا المستجد ورصد انتعاش أسواق العمل التي بإمكانها ضمان تقدم جميع العمال ودعمهم بشكل كاف في عودتهم إلى العمل.

وبعد الاجتماع، سيعقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي، مؤتمراً افتراضياً لتسليط الضوء على مخرجات الاجتماع، إذ سيتم استقبال أسئلة الصحفيين والإعلاميين من الإعلام المحلي والدولي عبر الرابط التالي:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3OmLv7NqPUWFeNwJxbecr2jQtWUHwdRCmDLkiIAo--5UNFBLS1BKTVU5VFNaNlpXT1lJMUVGMUxVSS4u

وللمزيد من المعلومات حول مجموعة العشرين وجدول أعمال رئاسة المملكة العربية لمجموعة العشرين يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.g20.org.وزراء التوظيف والعمل مجموعة العشرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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