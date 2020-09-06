أخبار عاجلة

جمهور التالتة - ك. شوقي غريب: أتمنى عودة مؤمن زكريا للملاعب مرة أخرى -
فلسطين تدعو للالتزام بمبادرة السلام العربية -
وفد ليبي في مصر.. وأبو الغيط يقول إن تركيا انغمست بالحرب الأهلية الليبية عبر تدخلها العسكري هناك -
ترامب.. هل يكسب الولايات المتأرجحة؟ -
مسابقة حفر القبور في روسيا -
قراءة سريعة لتقرير فيروس كورونا اليوم مع ارتفاع الحالات مرة أخرى.. | من مصر -
د. عبد الهادي مصباح يوضح حقيقة الموجة الثانية من فيروس كورونا ونصائح خاصة للطلاب قبل بدء الدراسة. -
د. عبد الهادي مصباح يوضح مخاطر اتباع وتناول الفيتامينات والانظمة الغذائية عن طريق السوشيال ميديا -
آخر النهار| رسالة تامر أمين في عيد الفلّاح: مقدرين دورك والجلبية دي هي اللي بتأكلنا -
باب الخلق| الحلقة الكاملة ليوم 4 سبتمبر 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الجيش اللبناني يوقف خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات

Print
الجيش اللبناني يوقف خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات الجيش اللبناني يوقف خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات

جي بي سي نيوز :- أعلن الجيش اللبناني، السبت، توقيف خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، موضحا أن عناصرها كانوا بصدد تنفيذ هجمات في الداخل اللبناني.

وكشفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أن مسؤول الخلية الموقوفة هو الإرهابي المتواري عن الأنظار، خالد التلاوي الذي استخدمت سيارته في جريمة سجلت في أغسطس الماضي.

وتم توقيف عناصر الخلية في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي الشمال والبقاع، في تواريخ مختلفة ، بحسب "سكاي نيوز" .

وكشفت التحقيقات أن المتورطين تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تمّ ضبطها، ونفذوا سرقات عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية المذكورة.

ويأتي الإعلان عن توقيف الخلية بينما يعيش لبنان على وقع أزمة سياسية واقتصادية خانقة ازدادت سوءا بعد انفجار مرفأ بيروت الحيوي في الشهر الماضي.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
حركة أمل الشيعية اللبنانية تندد بالعقوبات الأمريكية على أحد أعضائها

حركة أمل الشيعية اللبنانية تندد بالعقوبات الأمريكية على أحد أعضائها

شروط أردنية على سوريا لفتح معبر جابر

شروط أردنية على سوريا لفتح معبر جابر

وزارة العمل والقوات المسلحة تعلنان تفاصيل إعادة تفعيل خدمة العلم

وزارة العمل والقوات المسلحة تعلنان تفاصيل إعادة تفعيل خدمة العلم

مذكرة تفاهم لإعادة تفعيل خدمة العلم 12 ظهرا في رئاسة الوزراء

مذكرة تفاهم لإعادة تفعيل خدمة العلم 12 ظهرا في رئاسة الوزراء

شبكة عيون الإخبارية