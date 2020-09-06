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ابتعدوا عن مجاري السيول.. تنبيه "الأرصاد" يتفاعل بردٍّ من "مدني نجران"

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ابتعدوا عن مجاري السيول.. تنبيه "الأرصاد" يتفاعل بردٍّ من "مدني نجران" ابتعدوا عن مجاري السيول.. تنبيه "الأرصاد" يتفاعل بردٍّ من "مدني نجران"
دعت الجميع إلى اتباع الإرشادات في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو

ابتعدوا عن مجاري السيول.. تنبيه

حذّرت مديرية الدفاع المدني بنجران، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على محافظتي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً، محافظات: (الطائف، وميسان، والأجزاء المجاورة لها).حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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