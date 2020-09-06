أخبار عاجلة

فلسطين تدعو للالتزام بمبادرة السلام العربية -
وفد ليبي في مصر.. وأبو الغيط يقول إن تركيا انغمست بالحرب الأهلية الليبية عبر تدخلها العسكري هناك -
ترامب.. هل يكسب الولايات المتأرجحة؟ -
مسابقة حفر القبور في روسيا -
قراءة سريعة لتقرير فيروس كورونا اليوم مع ارتفاع الحالات مرة أخرى.. | من مصر -
د. عبد الهادي مصباح يوضح حقيقة الموجة الثانية من فيروس كورونا ونصائح خاصة للطلاب قبل بدء الدراسة. -
د. عبد الهادي مصباح يوضح مخاطر اتباع وتناول الفيتامينات والانظمة الغذائية عن طريق السوشيال ميديا -
آخر النهار| رسالة تامر أمين في عيد الفلّاح: مقدرين دورك والجلبية دي هي اللي بتأكلنا -
باب الخلق| الحلقة الكاملة ليوم 4 سبتمبر 2020 -
موجز الأخبار| الرئيس السيسي يشهد على تطوير ميناء أبو قير ليصبح الأكبر في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القيادة تهنئ رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده

Print
القيادة تهنئ رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

القيادة تهنئ رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس جايير بولسونارو؛ رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس جايير بولسونارو.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تُعلن إطلاق حملة الترشح.. لاستضافة كأس آسيا 2027

السعودية تُعلن إطلاق حملة الترشح.. لاستضافة كأس آسيا 2027

"العامري" المستشار التعليمي والتربوي لـ"سبق": السعودية نحو صفر في الأمية بعد 60 بالمائة

"العامري" المستشار التعليمي والتربوي لـ"سبق": السعودية نحو صفر في الأمية بعد 60 بالمائة

"الشر الطائر"..من أين تأتي الطائرات المسيرة سلاح الحوثيين ضد السعودية؟

"الشر الطائر"..من أين تأتي الطائرات المسيرة سلاح الحوثيين ضد السعودية؟

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8079.74 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8079.74 نقطة

شبكة عيون الإخبارية