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إحصائية المقرر تغيب عن منصة مدرستي وتؤخر رفع الدروس عبرها

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إحصائية المقرر تغيب عن منصة مدرستي وتؤخر رفع الدروس عبرها إحصائية المقرر تغيب عن منصة مدرستي وتؤخر رفع الدروس عبرها
تَعَذّر على مستخدميها الدخول إلى الحصص في الجدول المدرسي

إحصائية المقرر تغيب عن منصة مدرستي وتؤخر رفع الدروس عبرها

غابت إحصائية المقرر من موقع منصة مدرستي منذ الصباح الباكر، والذي أعلن الموقع فيه انطلاقه من فجر اليوم.. وقد تَعَذّر على بعض مستخدمي المنصة الدخول إلى الحصص في الجدول المدرسي وإعداد الحصة وإنزالها للطلاب عبر المنصة.

وتداول مغردون صورًا للمنصة يوضحون فيها مشكلة اختفاء المقررات المسندة للمعلمين عبر المنصة في هاشتاق #منصة_مدرستي لاستكمال إعداد الدروس، مناشدين سرعة إيجاد حل لهذه التقنية؛ ليتمكنوا من إضافة الدروس للطلاب قبل انطلاق المنصة في تمام الساعة التاسعة كما هو مقرر لها ذلك.منصة مدرستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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