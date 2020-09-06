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البرازيل: 30168 إصابة و682 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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البرازيل: 30168 إصابة و682 وفاة جديدة بفيروس كورونا البرازيل: 30168 إصابة و682 وفاة جديدة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات وصل إلى 4 ملايين و123 ألف حالة

البرازيل: 30168 إصابة و682 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت البرازيل، اليوم الأحد، عن تسجيل 30168 إصابة و682 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 30168 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 4 ملايين و123 ألف حالة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس سجلت بواقع 682 حالة، ليصل العدد الإجمالي للضحايا في البلاد إلى مستوى 126 ألفًا و203 أشخاص.

وأعلنت أن عدد حالات التعافي من عدوى "الفيروس بلغ حتى الآن مستوى 3 ملايين و269 ألفًا و207 أشخاص.البرازيل الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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