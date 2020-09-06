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كوريا الجنوبية: 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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كوريا الجنوبية: 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوريا الجنوبية: 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

كوريا الجنوبية: 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 21 ألفًا و177 حالة.

وذكرت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 334 حالة؛ وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأفادت بخروج 137 مريضًا آخر من المستشفيات بعد تعافيهم من ؛ ليبلغ إجمالي المتعافين من المرض في البلاد 16 ألفًا و146 حالة.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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