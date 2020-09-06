أثناء "العواصف".. سيدة عشرينية تضع 4 توائم في قنا

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مصراوي Masrawy

قنا – عبد الرحمن القرشي:

وضعت سيدة عشرينية، مساء السبت، 4 توائم، بعد عملية ولادة قيصرية ناجحة في مستشفى قنا الجامعي.

وأكد الدكتور حسن إبراهيم مدير مستشفى وسط المدينة الجامعي أن قسم النساء والتوليد أجرى عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة تبلغ من العمر 25 عامًا ووضعت 4 أطفال في صحة جيدة.

وأضاف الدكتور عبد الناصر عبد الجابر أستاذ ورئيس قسم النساء والتوليد بطب قنا والمستشفى الجامعي أنه فور استقبال القسم لسيدة عشرينية، جرى توقيع الكشف الطبي عليها، وتبين أنها حامل في 4 تواءم في منتصف الشهر الثامن ولكنها كانت تعاني من آلام ولادة مبكرة لذلك أجريت لها جراحة قيصرية عاجلة بمشاركة الدكتور مصطفى خضري والدكتور أحمد جمال والطبيبة شيماء أحمد بقسم النساء والتوليد والطبيبة غادة عادل بقسم التخدير تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، والأطفال في صحة جيدة بينما تتماثل الأم الآن للشفاء في القسم الداخلي.

قال الدكتور محمد يوسف أحمد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بقنا، إن العملية جاءت في ضوء تشغيل أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية على مدار الأسبوع خلال الـ4 أشهر الماضية بناء على تعليمات الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب.

يذكر أن اللواء أركان حرب أشرف الداودي محافظ قنا، قرر مساء السبت إغلاق الطرق المؤدية لمحافظة البحر الأحمر، وهي طرق "قفط – القصير"، و"قنا – سفاجا"، نظرا لموجة الطقس السيء.

كما أمر محافظ قنا برفع درجة الاستعداد وإعلان الطوارئ في جميع الوحدات المحلية للمحافظة لمواجهة أي مخاطر محتملة لموجة الطقس السيء.

وفي السياق أغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق رأس غارب في اتجاه الغردقة، وذلك بسبب السيول وموجة الطقس السيئ التي ضربت المنطقة اليوم السبت.

وأكدت إدارة المرور أن القرار يأتي حفاظًا على الأرواح والممتلكات، من التعرض لمكروه بسبب السيول والأمطار.

ورصدت غرفة عمليات محافظة قنا، هبوب عواصف ترابية متوسطة على عدد من قرى مركز قفط جنوبي محافظة قنا.

كما تلقت إدارة الأزمات إخطارًا بسقوط أمطار متوسطة على منطقة الكيلو 85 على طريق "قنا – سفاجا" الصحراوي الشرقي.

وأفاد مصدر بإدارة أزمات قنا لـ"مصراوي"، أن موجة التقلبات الجوية عصر السبت لم تسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، كما تعزز الأجهزة التنفيذية والطوارئ بمراكز قنا التسعة، من جاهزيتها لمواجهة أي مخاطر محتملة لموجة التقلبات الجوية.