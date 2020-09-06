الأسبوع في 8 صور.. لقطة "الرجل الباسم" تخفف آلام فيضان السودان

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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد ضربت الفيضانات السودان وباكستان مخلفة خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات.. فيما يواجه المهاجرون غير الشرعيين المجهول أثناء تنقلهم عبر القناة الفاصلة بين فرنسا وإنجلترا.

1- الرئيس الأمريكي يصل إلى القاعدة الجوية في ميريلاند بينما البرق يضرب السماء في خلفية المشهد.

2- مشهد مثير لمدينة شانغهاي الصينية حيث القوارب تقطع نهر هوانغبو وفي الخلفية أبراج المدينة الشاهقة.

3- باكستانيون يسبحون في أحد الطرق الرئيسة التي غمرتها مياه الفيضان الذي اجتاح كراتشي.

4- على الرغم من قسوة الظروف لم تغب الابتسامة عن شفاه سوداني يحمل أسطوانة غاز إلى منزله بينما يصارع مياه الفيضان.

5- أطفال فلسطينيون يسبحون في إحدى القنوات المائية للضفة الغربية بعد ارتفاع درجات الحرارة إلى 44 مئوية.

6- مهاجرون غير شرعيين يهربون بقوارب صغيرة من المعاناة إلى المجهول.. عبر القناة الفاصلة بين فرنسا وإنجلترا.

7- مهرجون يحاولون تسلية الأطفال أثناء الإغلاق بسبب كورونا في قطاع غزة.

8- حيوان الشمبانزي يصيح على أحد زواره من الأطفال.. ماذا أثار حفيظته؟