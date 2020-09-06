أخبار عاجلة

فلسطين تدعو للالتزام بمبادرة السلام العربية -
وفد ليبي في مصر.. وأبو الغيط يقول إن تركيا انغمست بالحرب الأهلية الليبية عبر تدخلها العسكري هناك -
ترامب.. هل يكسب الولايات المتأرجحة؟ -
مسابقة حفر القبور في روسيا -
قراءة سريعة لتقرير فيروس كورونا اليوم مع ارتفاع الحالات مرة أخرى.. | من مصر -
د. عبد الهادي مصباح يوضح حقيقة الموجة الثانية من فيروس كورونا ونصائح خاصة للطلاب قبل بدء الدراسة. -
د. عبد الهادي مصباح يوضح مخاطر اتباع وتناول الفيتامينات والانظمة الغذائية عن طريق السوشيال ميديا -
آخر النهار| رسالة تامر أمين في عيد الفلّاح: مقدرين دورك والجلبية دي هي اللي بتأكلنا -
باب الخلق| الحلقة الكاملة ليوم 4 سبتمبر 2020 -
موجز الأخبار| الرئيس السيسي يشهد على تطوير ميناء أبو قير ليصبح الأكبر في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. ضغط على رأس حوت أبيض فصدمتهم المفاجأة

Print
بالفيديو.. ضغط على رأس حوت أبيض فصدمتهم المفاجأة .. ضغط على رأس حوت أبيض فصدمتهم المفاجأة
كان الأطفال يضحكون غير مصدقين

بالفيديو.. ضغط على رأس حوت أبيض فصدمتهم المفاجأة

كشف شريط طريف عن لحظة قيام موظف بلمس رأس حوت بيلوغا أبيض في حديقة كائنات مائية في الصين؛ وهو ما أصاب المشاهدين الأطفال بصدمة.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إن الفيديو تم التقاطه شهر أغسطس الماضي في حديقة كائنات مائية بمدينة شنتشن جنوبي الصين.

ومقطع الفيديو يُظهر الرجل وهو يلمس رأس حوت البيلوغا الأبيض، ويضغط عليها؛ فيكتشف الأطفال أن رأسه ناعمة ولينة، حتى أن أصابع الرجل تغوص فيه؛ فهو ليس كرأس الإنسان الصلب؛ وهو ما أصاب الأطفال بالصدمة، وجعل بعضهم يضحك غير مصدق.

ونقلت الصحيفة عن موظف الحديقة قوله إنه يقضي الكثير من الوقت مع الحوت المسمى "داباي Dabai ". وأضاف: هو حوت محبوب، يبلغ من العمر ثلاث سنوات، يحب اللعب معي ومع الجمهور. يكون أحيانًا شقيًّا جدًّا، ويرش عليَّ.

وتقول الصحيفة إن بعض المعلقين اعترض على تصرفات الرجل. ويقول أحد المشاهدين: "إن الضغط على رأس حوت البيلوغا ليس آمنًا".

وحسب الصحيفة، يُطلق على الجزء المنتفخ من رأس حوت البيلوغا اسم "البطيخ". وهذه المنطقة ناعمة؛ لأنها مليئة بالزيت والشمع.

و"البطيخ" عضو يوجِّه ويغيِّر تردد الموجات الصوتية للحيوان. أما مخ الحوت فهو تحت حماية جيدة خلف البطيخ، وداخل الجمجمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو.. علم المثليين يثير رعب حصان الشرطة

فيديو.. علم المثليين يثير رعب حصان الشرطة

بعد فيديو إساءة عامل لموظفة سعودية.. "الموارد البشرية" توضّح: وقفنا سابقاً على الحالة واتخذنا اللازم

بعد فيديو إساءة عامل لموظفة سعودية.. "الموارد البشرية" توضّح: وقفنا سابقاً على الحالة واتخذنا اللازم

فيديو غريب.. مضاربة ونطح رؤوس بين سيارتين

فيديو غريب.. مضاربة ونطح رؤوس بين سيارتين

بعد تأخر بث الرياضيات.. فيديو لدموع طالبة يترجم حبها للمادة ولمعلمها

بعد تأخر بث الرياضيات.. فيديو لدموع طالبة يترجم حبها للمادة ولمعلمها

شبكة عيون الإخبارية