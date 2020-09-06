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متحدث القوات المسلحة اليمنية: الجيش يتقدم في 6 جبهات.. وتحرير هذه المواقع

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متحدث القوات المسلحة اليمنية: الجيش يتقدم في 6 جبهات.. وتحرير هذه المواقع متحدث القوات المسلحة اليمنية: الجيش يتقدم في 6 جبهات.. وتحرير هذه المواقع

متحدث القوات المسلحة اليمنية: الجيش يتقدم في 6 جبهات.. وتحرير هذه المواقع

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، أن قوات الجيش حققت انتصارات استراتيجية في جبهات محافظات (الجوف، ومأرب، والبيضاء، والضالع).

وقال العميد مجلي: القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تمكنتا من تحرير مناطق استراتيجية في الجوف، أبرزها منطقة "الصبائغ" بالكامل، وعدد من المواقع المحيطة بها، وكذلك تحرير "قرون الهنادية، ومحاصرة الميليشيا في جبال "عرفان".

وبيّن أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية نفّذت ضربات جوية مركزة على مواقع الميليشيا وتعزيزاتها في مختلف الجبهات.

وأضاف خلال تصريحات صحفية إلى وكالة (سبتمبر نت) بأن المواجهات والغارات الجوية أسفرت عن تكبُّد الميليشيا الحوثية عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، وتدمير آليات قتالية وعربات مدرعة تابعة لها. مضيفًا بأن قوات الجيش حققت تقدمات نوعية في جبهات نجد العتق بمديرية نهم، وقانية، وهيلان، وصرواح، والمخدرة، والضالع. وقوات الجيش تواصل استهداف واستنزاف الميليشيا الحوثية في مختلف الجبهات.ميليشيا الحوثي الإرهابية قوات الجيش اليمني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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