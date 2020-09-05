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شاب يصطاد "السّرحانة" في "الليث" من دون استخدام السلاح

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شاب يصطاد "السّرحانة" في "الليث" من دون استخدام السلاح شاب يصطاد "السّرحانة" في "الليث" من دون استخدام السلاح
فتكت بأكثر من 15 رأسًا من أغنامه

شاب يصطاد

تمكن شاب سعودي في محافظة الليث، من إلقاء القبض على أنثى ذئب "السّرحانة" بعد أن فتكت بأكثر من 15 رأسًا من أغنامه على مدار الأشهر الماضية.

وفي التفاصيل؛ كما رواها الشاب "رده بن فرج" لـ"سبق" فإن عددًا من أغنامه تتجاوز الـ15 رأسًا فقدها على مدار الأشهر الماضية، شرقي محافظة الليث بالتحديد بقرية "أتانة"، ليتضح له لاحقًا أن أنثى الذئب المعروفة باسم "السّرحانة" هي من فتكت بها.

وأشار إلى أنه استخدم "راوية ماء" لاصطياد أنثى الذئب المفترسة، بعد تتبعه لمكانها في أعلى جبل يطل على منزله الكائن بقرية "أتانة"، لافتًا إلى أنه وضع "راوية " عند مدخل الغار لمدة أسبوع ظل يراقبها حتى عند خروجها وجدت نفسها داخل الراوية، حينها أحكم عليها وقبض عليها دون أن يستخدم السلاح.

وأكد الشاب أنه لا يريد قتلها حفاظًا على الحياة الفطرية، حيث وضعها داخل حظيرة بالقرب من ماشيته بمنزله ويحرص على إطعامها يوميًا لحين أن تضع ما في بطنها؛ في إشارة له إلى أنها على وشك الولادة.الليث الهيئة للحياة الفطرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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