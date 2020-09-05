ولادة طبيعية.. سيدة تضع توأمًا "أحدهما برأسين" في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبد الواحد:

وضعت ربة منزل بمركز دار السلام جنوبي سوهاج، اليوم السبت، في أحد المستوصفات الخيرية توأم "ذكرين" أحدهما برأسين.

من جانبه قال الدكتور أحمد صابر، أخصائي النساء والتوليد والذي أجرى عملية الولادة للسيدة إن تلك الولادة تعتبر حالة نادرة، مضيفًا أن تلك الحالة تحدث مرة كل 250 ألف حالة ولادة.

وأشار "محمد" إلى أن السيدة وضعت توأمها في الشهر الثامن في حالة ولادة طبيعية، لافتًا إلى أنه من خلال الأشعة رباعية الأبعاد تبين أن أحد التوأم برأسين، وأن سبب ذلك يرجع إلى تأخر انقسام العلقة في الرحم.

وتابع أخصائي النساء والتوليد أن حالة المولود ذو الرأسين غير مستقرة وجرى وضعه داخل حضانة أطفال.